Кравчук: якщо вибори виграє Янукович, Україна піде в сателіти до Росії

Довірена особа кандидата у Президенти України Юлії ТИМОШЕНКО, перший Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що заяви стосовно зовнішньої політики України кандидата у президенти Віктора ЯНУКОВИЧА не свідчать про європейський вибір України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на прес-конференції у Чернівцях.

«Якщо вибори виграє Віктор ЯНУКОВИЧ, то Україна може стати повним сателітом Росії. Це слово поглинає в собі все. Все те, що декларує ЯНУКОВИЧ сьогодні на міжнародній арені – це не європейський вибір України», – сказав Л.КРАВЧУК.

За його словами, визнавши державами частини суверенної Грузії – Південну Осетію та Абхазію, В.ЯНУКОВИЧ «став поряд з президентом Венесуели Уго ЧАВЕСОМ».

«Мені соромно за це, бо навіть найбільший союзник Росії – Президент Білорусії ЛУКАШЕНКО – цього не зробив і ніколи про це вголос не говорив. Це свідчить про повну, беззастережну орієнтацію на Росію», – заявив перший президент України.

Також Л.КРАВЧУК висловив сумнів у обіцянці В.ЯНУКОВИЧА, що у випадку його перемоги на президентських виборах газ для населення стане дешевшим. «Не буде ніякого дешевого газу. Це не ті часи», - заявив Л.КРАВЧУК.

Водночас він зазначив, що шанси Юлії ТИМОШЕНКО на перемогу у другому турі виборів «надзвичайно великі».

«Якщо арифметично скласти всі здобутки демократичних кандидатів, то це набагато більше виборців, ніж проголосувало за ЯНУКОВИЧА», - сказав він.

При цьому Л.КРАВЧУК наголосив, що перш за все, він має на увазі голоси, віддані за Сергія ТІГІПКА, Арсенія ЯЦЕНЮКА та Віктора ЮЩЕНКА.

«Якщо за неї і не проголосують всі виборці, які проголосували за цих кандидатів, то все рівно ці шанси залишаються великими. В Україні у першому турі виборів не брало участі 12 млн. людей. Ми сподіваємося, що цього разу явка виборців, які вирішать проголосувати за ТИМОШЕНКО, буде значно більшою», - сказав Л.КРАВЧУК.