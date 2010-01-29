У Клюєва склалося враження, що «помаранчеві» знищували незалежність

Народний депутат України, заступник голови Партії регіонів Андрій КЛЮЄВ переконаний, що причини виникнення економічної кризи в Україні, в основному, внутрішні. Таку думку він висловив у інтерв`ю журналістам в Києві, коментуючи дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, світова економічна криза показала, що на ефективний економічний розвиток, а значить на прискорене зростання життєвого рівня, можуть розраховувати лише країни з сильними урядами, системною політикою, спрямованою на економічне зростання, змішаною економічною структурою і добре контрольованими фінансовими ринками.

Депутат зазначив, що більшість виступаючих у Давосі підтверджують актуальність таких висновків.

По-перше, сказав, А.КЛЮЄВ, багато країн готувалися до кризи наперед – ще з 2006-2007 років економісти попереджали про можливість різкого обвалу ринків. «Але причини кризи в Україні, в основному, внутрішні. Я говорив про ці небезпеки ще в першій половині 2008; але владу стала помічати і визнавати кризу, коли про неї заговорили в кожній маршрутці. На жаль, до цього була безліч дій з пригноблення вітчизняного виробництва і стимулювання імпорту – від зняття митного збору і штучного зміцнення гривні, що проводилося двічі - в 2005 і 2008 роках, до посилення податкового тиску», - сказав депутат.

На його думку, «сильним ударом, який призвів до значного скорочення виробництва в базових галузях промисловості, стало багаторазове підвищення цін на імпортний газ, спровоковане конфліктною і непрофесійною політикою нинішньої влади». Створюється враження, що «помаранчева влада» діяла за нав`язаним ззовні планом із розорення вітчизняної економіки і знищення незалежності України, припустив представник Партії регіонів. Він також вважає, що антикризові дії влади були не лише запізнілими, але й спорадичними й несистемними, що більш нагадують передвиборчі акції.

По-друге, на думку А.КЛЮЄВА, криза виразно продемонструвала, наскільки уразлива наша держава через «сировинну» структуру економіки з технологічно відсталими виробництвами.

По-третє, депутат відзначив, що модернізація економіки вимагає не тільки зміни монетарної і податкової політики у бік стимулювання економічного зростання, але і системних реформ зі спрощення життя бізнесу і захисту прав власності.

По-четверте, за словами А.КЛЮЄВА, покращення регулювання фінансових ринків, про яке говорять більшість виступаючих на Всесвітньому економічному форумі, дуже актуальне і для України. Криза ще раз виразно показала, що виграють ті країни, які не допустили лібералізації своїх фінансів, де держава створювала умови для залучення інвестицій саме в розвиток реального сектора економіки, а не в спекулятивні операції чи бум імпортного споживання.

«По-п`яте, криза показала небезпеку послаблення ролі держави в контролі над економічною ситуацією», - сказав депутат. На його думку, «непрофесіоналізм влади, її наплювацьке ставлення до закону практично розвалили державні інститути, кардинально збільшили корупцію». «Ручне управління, спроба дотягнути до виборів за допомогою безпрецедентного нарощування внутрішніх і зовнішніх боргів, призвели до погіршення перспектив посткризового відновлення економіки і розвалу державних фінансів. Замість вкладення всіх можливих резервів у стимулювання відновлення реального виробництва, країна спостерігала популістську передвиборчу роздачу бюджетних коштів», - заявив А.КЛЮЄВ. За його словами, «всім стала очевидна повна відсутність у нинішньої влади розуміння важливості системності соціальної та економічної політики, стратегічного прогнозування і планування розвитку держави».