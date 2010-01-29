У львівських церквах агітують проти «донецького бандита»?

Голова Львівської обласної організації Партії регіонів, народний депутат України Петро ПИСАРЧУК звернувся з відкритим листом до Верховного Археєпископа Києво-Галицького, Блаженнішого Любомира (ГУЗАРА) в якому зазначає, що священики УГКЦ на Львівщині «займаються агітацією за чинного прем‘єр-міністра».

У тексті листа, який є у розпорядженні УНІАН, П.ПИСАРЧУК звертається до Архієпископа ГУЗАРА, оскільки «не може самостійно припинити потік неправди, що іде від деяких священнослужителів Української Греко-католицької церкви в сторону кандидата в Президенти України Віктора ЯНУКОВИЧА».

«Забувши основне призначення Церкви - з вірою в Бога нести примирення і поміч душам вірних - окремі всечесні отці займаються агітацією за існуючого прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО, називаючи її «єдиним українським демократичним кандидатом, який дбає про народ і Україну». При цьому другий кандидат в президенти називається «донецьким бандитом», «злодієм», який підкупом хоче стати Президентом і відкриє пряму дорогу на Україну Російській Православній Церкві», - йдеться у зверненні очільника львівських регіоналів.