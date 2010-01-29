Януковичу в Запоріжжі подарували шаблю

У Запоріжжі кандидату в Президенти, лідеру Партії регіонів Віктору ЯНУКОВИЧУ подарували старовинну козацьку шаблю і булаву.

Як передає кореспондент УНІАН, власником одразу двох історичних цінностей - козацької шаблі та булави XVII століття став сьогодні кандидат у Президенти України В.ЯНУКОВИЧ.

Старовинна шабля, булава і пернач - символи козацької доблесті було вручено йому сьогодні на зустрічі з представниками Спілки козаків "Військо Запорозьке", що відбулася на території Національного заповідника "Острів Хортиця" - в "Музеї історії запорозького козацтва.

Після підписання декларації зі Спілкою козаків шаблю було вручено кандидату в Президенти України Верховним отаманом, генерал-хорунжим Олександром ПАНЧЕНКОМ, а булаву, яка традиційно вручалася в середовищі козаків тому, хто йде в доленосний похід, підніс В.ЯНУКОВИЧУ присутній на підписанні декларації єпископ Запорізький і Мелітопольський ЙОСИП.

Приймаючи дари, В ЯНУКОВИЧ наголосив, що вручення їх для нього "дуже символічне", а також зазначив, що розуміє, яку відповідальність бере на себе, і пообіцяв всіляко підтримувати козацтво, "оскільки воно виконує дуже велику роль в патріотичному вихованні молоді".

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на о. Хортиця В.ЯНУКОВИЧ підписав зі Спілкою козаків України декларацію, що передбачає ухвалення Закону "Про козацтво України" і включення до бюджету фінансування на розвиток козацтва.