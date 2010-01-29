Янукович зізнався, що 5 років чекає дзвінка з поздоровленням

Кандидат Віктор Янукович зізнався, що п`ять років чекає на дзвінок із привітанням його з обранням на посаду президента.

Про це Янукович сказав під час включення із Запоріжжя до Давосу в рамках українського ланчу.

У Януковича запитали, кому він першим подзвонить у разі обрання президентом.

"Для мене по великому рахунку немає значення, кому я першому подзвоню. Я дуже хочу, щоб мені першому зателефонували. Це у мене велика надія. І я дуже цього хочу. Я чекаю п`ять років", - сказав Янукович.

Водночас таке саме запитання було поставлене і Юлії Тимошенко, яка також включалася до Давосу з Києва.

"Перші кроки (після обрання президентом) будуть вдома - створення більшості у парламенті, створення уряду, затвердження програми дій. А дзвінки будуть потім", - відповіла Тимошенко.

Українська правда