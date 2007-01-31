Бахматюк відхрещується від Івченка

Колишній заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Олег БАХМАТЮК заявляє про непричетність до розподілу і витрачання попереднім керівництвом компанії і рядом юридичних осіб 410 млн. грн., виділених на газифікацію населених пунктів п`яти областей Західної України.

Про це говориться у зверненні О.БАХМАТЮКА, текст якого передано агентству УНІАН.

"Перебуваючи на посаді начальника управління експертної оцінки і корпоративного фінансування, я не мав ніякого відношення до рішення про виділення і розпорядження коштами у розмірі 410 млн. грн. і не мав ніякого відношення до операцій «Укртрансгазу» і обласних газопостачальних підприємств», - говориться у зверненні.

При цьому О.БАХМАТЮК зазначає, що "ніколи не був заступником Олексія ІВЧЕНКА, а був призначений заступником голови правління НАК «Нафтогаз України», коли НАК очолював Олександр БОЛКІСЄВ, і звільнений за власним бажанням відповідно до постанови Кабінету Міністрів України №30 від 16 січня 2007 року".

Як повідомляв УНІАН, 30 січня голова Головного контрольно-ревізійного управління України Петро АНДРЄЄВ повідомив, що Генеральна прокуратура за матеріалами перевірок ГоловКРУ порушила 9 кримінальних справ за фактами порушень, виявлених у НАК «Нафтогаз Україна».

26 січня 2007 р. російське видання «Деловая газета» з посиланням на джерела в правоохоронних органах повідомила, що Генеральна прокуратура України направила звернення до Генеральної прокуратури РФ з проханням оголосити в розшук громадянина України О.БАХМАТЮКА.

Як писало видання, запит української сторони направлено Генпрокуратурі РФ у зв`язку з ухиленням О.БАХМАТЮКА від участі в слідчих заходах, що проводяться ГПУ і УБОЗ МВС України в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, здійснене організованою групою, в особливо великих розмірах).

За інформацією українських ЗМІ, наприкінці 2006 року близькі до О.БАХМАТЮКА структури придбали контрольні пакети акцій "Волинь-", "Закарпат-", "Львів-", "Івано-Франківськ-", "Чернівці-" і "Чернігівгаз" у колишнього народного депутата Ігоря ЄРЕМЄЄВА.

Генпрокуратура України розслідувала кримінальну справу про привласнення 410 млн. грн. ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» посадовцями і акціонерами ВАТ «Івано-Франківськгаз», ВАТ «Львівгаз», ВАТ «Закарпатгаз», ВАТ «Чернівцігаз», ВАТ «Волиньгаз», ПП «Промбуддеталь», ТОВ «СБ-індустрия», ТОВ «Будпрофсервіс» і ТОВ «Станіславськая торгова компанія» в листопаді 2005 - березні 2006 року.

Прокуратура Закарпатської області 7 грудня 2006 року, в рамках розслідування кримінальної справи, провела виїмку документів у приміщенні ВАТ «Закарпатгаз».

Довідка УНІАН. О.БАХМАТЮК обіймав посаду заступника голови правління НАК «Нафтогаз України» з 25 липня 2006 р. По 16 січня 2007 р. займався питаннями управління майном і корпоративними правами держкомпанії. З 15 листопада 2005 р. і до призначення заступником голови правління обіймав посаду начальника управління експертної оцінки і корпоративного фінансування «Нафтогазу України».

До призначення в НАК О.БАХМАТЮК з січня 2004 р. по листопад 2005 р. працював головою ТОВ «Станіславська торгова компанія» (м. Івано-Франківськ).