Генпрокурор: Янукович був засуджений незаконно

Кандидат у президенти, лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ наприкінці 60-х – початку 70-х років був двічі засуджений і відбував покарання незаконно.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор України Олександр МЕДВЕДЬКО сьогодні на прес-конференції у Києві.

Він вкотре повідомив, що у 1978 році рішенням президії Донецького обласного суду обидві судимості (щодо пограбування і спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості – УНІАН) Віктора ЯНУКОВИЧА були скасовані, й кримінальна справа стосовно нього була закрита за відсутністю події злочину.

«І тому я вважаю, що на сьогодні В.ЯНУКОВИЧ не є судимим. Це визнано рішенням суду. А відтак В.ЯНУКОВИЧ був засуджений незаконно», - підкреслив О.МЕДВЕДЬКО, відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, за що все ж таки двічі відбував покарання В.ЯНУКОВИЧ.