Міліція заважає розслідувати справу щодо захоплення комбінату «Україна»?

Кримінальну справу за фактом перевищення працівниками міліції службових повноважень 25 січня під час подій на поліграфічному комбінаті «Україна» у Києві було порушено, зокрема, на підставі відеофіксації подій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Кримінальну справу було порушено на підставі дослідчої перевірки - огляду місця події, відеозапису, оскільки матеріали, які зафіксовані на відеоплівці, дають підстави порушити кримінальну справу за перевищення службових повноважень», - сказав генпрокурор.

При цьому він поінформував, що для розслідування справи було «створено потужну слідчу групу», до якої входить 18 осіб. За словами О.МЕДВЕДЬКА, у рамках слідства вже допитано десятки осіб.

Продовжуючи цю тему, заступник генпрокурора Віталій ЩОТКІН зазначив, що частину осіб, які під час інциденту перебували на території поліграф комбінату, вже встановлено. «Але є певні перепони з боку органів внутрішніх справ, які не надають нам цих осіб для допиту і зібраних матеріалів щодо них», - сказав він.

Разом з тим, заступник генпрокурора повідомив, що Генеральна прокуратура звернулась із відповідними листами до Центральної виборчої комісії та СБУ з вимогою посилити контроль за виготовленням виборчих бюлетенів.

Як повідомляв УНІАН, 25 січня вранці поліграфкомбінат «Україна» у Києві зазнав нападу. Група людей намагалася увійти до приміщення комбінату, а після того як це їм не вдалося, невідомі розбили шибки на першому поверсі, через які вони й потрапили до будівлі.

Партія регіонів заявила про спробу команди Юлії ТИМОШЕНКО змінити керівництво комбінату "Україна" з метою надрукувати зайві 1,5 млн. виборчих бюлетенів.

Разом з тим, у БЮТ назвали ці заяви провокацією.

Крім того, міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що “йдеться не про бюлетені, йдеться про відстоювання бізнесу”, близького до Партії регіонів.

У прес-службі Генеральної прокуратури повідомили, що органами прокуратури порушено кримінальну справу за фактом захоплення будівлі поліграфкомбінату «Україна». Як зазначили у Генпрокуратурі, справу порушено за ст. 341 (захоплення будівель державних громадських установ) та ст. 365 (перевищення влади або службових повноважень) Кримінального кодексу України. Ця справа була прийнята у провадження Генпрокуратури.