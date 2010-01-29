Кабмін з'ясовував долю Луценка: суддя щось сховав у сейф і зник...

В Окружному адміністративному суді Києва Кабінету міністрів України не підтвердили наявність рішення, яким нібито визнається незаконним призначення урядом Юрія ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ, уповноваженого виконувати обов`язки міністра.

Про це в ексклюзивному коментарі УНІАН повідомив міністр Кабінету міністрів України Петро КРУПКО.

"Сьогодні ми відправили представника Секретаріату Кабінету міністрів, який відповідно до довіреності має право представляти Кабінет міністрів у суді, щоб одержати це рішення. Йому повідомили, що суддя, який нібито щось писав, заховав це в сейф і зник до понеділка", - сказав П.КРУПКО.

Міністр зазначив, що Кабінет міністрів також не одержував копії позовної заяви, з якою нібито звернувся до суду народний депутат Владислав ЛУК’ЯНОВ (фракція Партії регіонів).

"Мені невідомо про існування такого позову. У нас немає копій позовної заяви. Нічого немає", - додав він.

"КІВАЛОВ видає бажане за дійсне. Ніякої ухвали суду, в якій визнається незаконним рішення уряду, я не бачив. Нічого не прийнято, нічого немає", - наголосив міністр Кабінету міністрів України.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України прийняла постанову "Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України". "За" проголосував 231 із 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійному залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні уряду Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.

Згідно з повідомленням прес-служби народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА, Окружний адміністративний суд міста Києва сьогодні, 29 січня, за позовом народного депутата України від Партії регіонів В.ЛУК’ЯНОВА припинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в.о. міністра внутрішніх справ.