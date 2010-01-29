ГПУ порушила справу про другу печатку головного суду на виборах

Кримінальну справу стосовно працівників Міністерства внутрішніх справ України щодо виготовлення другої печатки Вищого адміністративного суду України було порушено через порушення процедури її видачі.

Про це сьогодні на прес-конференції в Києві заявив генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО.

«Є встановлений порядок видачі печаток. Цей порядок працівниками департаменту МВС був порушений, було порушено кілька пунктів інструкції її видачі. Це призвело до появи двох печаток і дестабілізації роботи суду», - сказав генпрокурор.

Довідка УНІАН. 22 грудня 2009 року закінчився термін повноважень призначеного Президентом на посаду голови ВАСУ Олександра ПАСЕНЮКА. При цьому процедура призначення суддів на адміністративні посади зараз законодавчо не визначена.

23 грудня перший заступник голови ВАСУ М.СІРОШ видав наказ, яким призначив себе в.о. голови ВАСУ.

24 грудня Конференція суддів адмінсудів вирішила покласти на О.ПАСЕНЮКА виконання обов`язків голови ВАСУ на період з 22 грудня 2009 року до призначення голови ВАСУ в установленому порядку.

25 грудня Рада суддів України скасувала рішення Конференції суддів адміністративних судів про покладання обов`язків голови ВАСУ на О.ПАСЕНЮКА і визнала правомірним наказ про призначення в.о. голови М.СІРОША.

14 січня Вища кваліфікаційна комісія суддів України визнала легітимним в.о. голови ВАСУ М.СІРОША.

Раніше, згідно з оголошенням у газеті "Урядовий кур`єр", М.СІРОШ заявив, що гербова печатка ВАСУ була втрачена. Відповідно до оголошення в газеті, печатка визнається недійсною.

У свою чергу О.ПАСЕНЮК 12 січня заявив, що гербова печатка ВАСУ ціла і знаходиться в нього.

15 січня «Урядовий кур’єр» опублікував повідомлення про наявність гербової печатки Вищого адміністративного суду України та відсутність необхідності визнання її недійсною.

16 січня О.ПАСЕНЮК на прохання керівництва Міністерства внутрішніх справ приніс в МВС для експертизи оригінал гербової печатки суду.

Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом зловживання службовим становищем працівниками правоохоронних органів при виготовленні дубліката гербової печатки ВАСУ. Справу порушено за ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України й передано для подальшого розслідування в прокуратуру Києва.