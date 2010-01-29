На території Донецька немає жодного грузинського спостерігача

Наразі на території міста Донецька немає жодного грузинського спостерігача з числа тих, які перебували в місті під час першого туру президентських виборів 17 січня.

Про це повідомив заступник начальника Головного управління МВС України в Донецькій області Анатолій СМИРНОВ.

Він спростував інформацію, озвучену напередодні мером Донецька Олександром ЛУК’ЯНЧЕНКОМ про те, що в Донецьку цими днями перебуває від 400 до 500 громадян Грузії.

«Жодного грузинського спостерігача зараз на території міста немає. Жодного!», - сказав А.СМИРНОВ.

Як повідомляв УНІАН, на прес-конференції 26 січня мер Донецька Олександр ЛУК’ЯНЧЕНКО з посиланням на дані еміграційних служб заявив, що в Донецьку перебувають від 400 до 500 громадян Грузії. За його словами, велика кількість грузинів після 17 січня не залишили місто й «здійснюють масове бронювання місць у готелях». Мер також повідомив, що направив послу Грузії в Україні Гріголу КАТАМАДЗЕ листа, в якому попросив його попередити перебування й приїзд до Донецька 7 лютого, на час проведення в Україні другого туру президентських виборів, громадян Грузії без їхньої попередньої офіційної реєстрації як міжнародних спостерігачів у Центральній виборчій комісії України.