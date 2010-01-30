Литвин: сьогодні йдеться про те, хто зможе "зробити результат"

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН переконаний, що визнання результатів другого туру президентських виборів залежатиме від висновків міжнародних спостерігачів.

Про це він заявив у інтерв’ю телеканалу “Рада”.

За словами голови ВР, якщо спостерігачі визнають, що все відбувалося “більш-менш цивілізовано”, і порушення не вплинули на результати виборів, то “всі крики, всі стогони, всі прокльони не будуть мати жодного значення” незалежно від того, яким буде розрив між кандидатами у президенти за результатами голосування.

Водночас В.ЛИТВИН спрогнозував, що розрив у другому турі між Юлією ТИМОШЕНКО і Віктором ЯНУКОВИЧЕМ “не буде надто великим”.

Спікер вважає, що сьогодні йдеться про “змагання, хто зможе “зробити” результат”.

Він розповів про почуту у парламенті суперечку між двома депутатами - прихильниками різних кандидатів. За словами В.ЛИТВИНА, один з депутатів сказав: “Ви фальшували (у першому турі виборів – УНІАН), і ми фальшували. Але у нас просто вийшло це краще”.

Голова ВР також висловив здивування з приводу того, для чого уряду необхідно було нагнітати ситуацію, змінюючи керівництво поліграфкомбінату “Україна”.

За його словами, якщо уряд знав про зловживання на комбінаті, про які зараз веде мову, то чому раніше не вживав заходів для їх усунення.

Відповідаючи на запитання, чи можливо, що в Україну можуть бути завезені із закордону бюлетені, В.ЛИТВИН сказав: “Я не виключаю, що можуть із закордону ввезти бюлетені, бо якщо завозять спостерігачів в унікальний спосіб, то чому не завезти бюлетені? Адже це простіше!”