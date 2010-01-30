Тимошенко розказала, що насправді керує «невеликою частиною уряду»

Кандидат у президенти, чинний прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що раніше не пішла у відставку, бо все одно їй би довелося протягом тривалого часу виконувати обов’язки глави уряду.

Про це вона заявила в ефірі телеканалу "Інтер".

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, велика помилка говорити, що зараз у глави уряду найбільша влада у країні. "Сьогодні прем’єр-міністр управляє невеликою частиною уряду... Я можу сказати, що я управляю приблизно однією третиною уряду, яку я призначала за квотою, яка була у нашої фракції", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадала, що інша частина уряду формувалася за квотами інших політичних сил коаліції. Тому, за її словами, деяких інших міністрів збирає на наради Президент України Віктор ЮЩЕНКО, і "вони мають окремі директиви".

Також Ю.ТИМОШЕНКО висловила певні зауваження і щодо більшості у Верховній Раді.

"Більшість у парламенті після реформи Конституції – це взагалі аморфна структура, аморфне утворення, яке кожен день переміщується то вправо, то вліво", – сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що для уникнення відповідальності за стан справ вона, звичайно, могла б піти у відставку, але Конституція України передбачає, що уряд не може самостійно піти у відставку. "Якщо уряд сам іде у відставку, або його відправляє парламент, то він все одно залишається виконувати свої обов’язки аж до того часу, поки не буде створена нова коаліція, і нова коаліція не дасть нові кандидатури прем’єра і міністрів Президенту України", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом з тим, вона упевнена, що її дії були єдино можливими у такій ситуації. "Кинути країну в цей важкий момент і просто залишити кабінети у той час, коли немає коаліції і немає можливості ввести інших людей, на мій погляд, було би просто нечесно для країни", - пояснила вона.