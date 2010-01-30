Тимошенко знає, як створити систему отримання кредитів без застави

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО у разі своєї перемоги на президентських виборах планує створити спеціальну систему надання кредитів для початку бізнесу - під страхові гарантії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона повідомила сьогодні під час зустрічі з професорсько-викладацьким складом і студентами Одеського політехнічного університету і Південноукраїнського національного педагогічного університету.

Вона зазначила, що бізнесменові, який сьогодні починає, дуже складно одержати стартовий капітал для розвитку свого бізнесу. «Держава за 18 років придумала такий спеціальний план, як мікрокредитування. У бюджеті закладено гроші і десь когось кредитують. Я можу вам сказати як діючий прем`єр-міністр, що це абсолютна утопія... Питання - хто вибирає кого забезпечувати цим стартовим капіталом? Зрозуміло, що хто ближче, той й одержує. Такого не можна залишати в країні», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що систему кредитування під страхові гарантії можна розробити і впровадити на базі 5 державних банків. В цьому разі, сказала вона, всі бізнес-плани ретельно вивчатимуться спеціальною радою, і кредити видаватимуться не під заставу, а під страхові гарантії.

«Кредит дається не під заставу, якої, як правило, у людей, які хочуть зайнятися стартовим бізнесом, просто немає, а під спеціальні страхові гарантії, які можуть бути як від держави, так і від приватних компаній. Іншими словами – страховка кредиту, а не видача кредиту під заставу», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона зазначила, що така форма кредитування допоможе вирішити проблему працевлаштування, зокрема й студентів. У цьому контексті вона нагадала, що уряд подав до ВР законопроект, який передбачає для підприємств, які братимуть на роботу молодих фахівців, податкові пільги на п`ять років. «Пільги настільки істотні, що це абсолютно точно спонукатиме брати перспективних молодих фахівців. Я думаю, що саме таким шляхом ми і можемо вирішувати проблему першого робочого місця», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.