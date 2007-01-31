Лавринович вигадав політичну метеорологію

Міністр юстиції Олександр ЛАВРИНОВИЧ називає призначення Владимира ОГРИЗКА виконуючим обов`язки міністра закордонних справ демонстрацією єдності Президента і уряду напередодні зустрічі Трійки ЄС-Україна.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку О.ЛАВРИНОВИЧ висловив сьогодні на брифінгу в Кабміні.

«Призначення є скоріше декларативним жестом, який зроблено виключно тому, що постанова про звільнення Бориса ТАРАСЮКА реалізовувалася не зовсім правовими кроками, що викликало велике здивування як в Україні, так і за її межами. І щоб якось розвіяти той туман 6 лютого, коли має пройти зустріч Трійки, я так розумію, що саме для цього потрібна була демонстрація єдності Президента і українського уряду», - сказав О.ЛАВРИНОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ, відкриваючи засідання уряду, повідомив, що уряд підтримав пропозицію Президента України про призначення В.ОГРИЗКА виконуючим обов`язки міністра закордонних справ.

Учора, 30 січня, Борис ТАРАСЮК подав у відставку з поста міністра закордонних справ.