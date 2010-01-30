ЦВК передала МЗС бюлетені для закордонного округу

Центральна виборча комісія передала представникам Міністерства закордонних справ 430 тис. 908 виборчих бюлетенів для передачі їх на дільничні комісії закордонного виборчого округу.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення було прийнято на сьогоднішньому засіданні ЦВК.

Представники МЗС отримали бюлетені для передачі їх на закордонні виборчі дільниці дипломатичною поштою.

Як повідомляв УНІАН, другий тури виборів Президента України відбудеться 7 лютого.