Центрвиборчком зареєстрував ще більше 250 міжнародних спостерігачів

Центральна виборча комісія зареєструвала ще 252 міжнародних офіційних спостерігача зі спостереження за повторним голосуванням з виборів Президента України.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, ЦВК сьогодні зареєструвала двох спостерігачів за зверненням Посольства Великої Британії, 26 – за зверненням Литви, 3 – Словаччини, 3 – Сполучених Штатів Америки, 1 – Франції.

Крім того, ЦВК зареєструвала 7 спостерігачів від міжнародної організації CIS-EMO, від Європейської мережі організацій зі спостереження за виборами ENEMO – 143, від Європейського парламенту – 3, від CANADEM – 35, від Канадсько-української фундації – 1, від Українського конгресового комітету Америки – 11, від Міжнародного республіканського інституту – 1, від Міжпарламентської асамблеї держав-учасниць СНД - 7, від Парламентської асамблеї НАТО – 1, від Парламентської асамблеї ОБСЄ – 6, від Парламентської асамблеї Ради Європи – 2.

Загалом на сьогоднішній день на другий тур виборів Президента України зареєстровано 3586 міжнародних спостерігачів. З них 326 від іноземних держав та 3260 - від міжнародних організацій.

Сьогодні, згідно з календарним планом підготовки та проведення повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого, закінчується термін подачі звернень щодо реєстрації іноземних спостерігачів.