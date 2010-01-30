Голова КС: змінювати правила гри за тиждень до II туру - недоцільно

Голова Конституційного Суду України Андрій СТРИЖАК висловлює сумнів у доцільності спроб парламенту внести зміни до виборчого законодавства за тиждень до другого туру виборів Президента.

Про це він сказав у прямому ефірі політичної програми «Точка зору», повідомили УНІАН у прес-службі КС.

«Міняти правила під час гри є не дуже правильно», - вважає А.СТРИЖАК.

Загалом він переконаний, що на сьогоднішній день в Україні є всі правові підстави для проведення прозорих президентських виборів.

«Після того, як Конституційний Суд визнав неконституційними певні норми закону про вибори Президента, які порушували права громадян, є всі підстави для того, щоб забезпечити нормальні, прозорі вибори», - сказав А.СТРИЖАК.

Водночас А.СТРИЖАК не поділяє політичних прогнозів про високу ймовірність виходу ситуації після другого туру за межі правового поля. «Я думаю, що візьме гору здоровий глузд, політичні сили зрозуміють, що народ стомився від цих баталій, і проведуть вибори відповідно до діючої норми закону», - відзначив голова Суду.