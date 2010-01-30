Порошенко підтвердив, що в ДТП в Єгипті постраждали двоє українців

Міністр закордонних прав України Петро ПОРОШЕНКО підтвердив, що в автомобільній аварії в Єгипті в суботу постраждали двоє громадян України. Про це він сказав сьогодні на прес-конференції, передає кореспондент УНІАН.

“Дійсно, сталася автомобільна аварія, в якій постраждали двоє українських громадян”, - повідомив міністр.

За його словами, консул України в Єгипті отримав відповідні доручення і супроводжує постраждалих до шпиталю. Як сказав міністр, здоров’ю українців нічого не загрожує. Наразі визначається, куди саме буде відправллено постраждалих в ДТП – до Шарм-аль-Шейха чи Каїра.

«Загрози їхньому життю немає, консул буде постійно перебувати поруч», - запевнив міністр.

Як повідомляв УНІАН, в суботу вранці в Єгипті внаслідок чотирьох ДТП автобусів у провінції Південний Синай постраждали понад 50 осіб, зокрема двоє громадян України.

На щастя, ніхто не загинув.

За попередніми даними, ДТП могли статися через погані погодні умови і перевищення швидкості водіями автобусів на складних ділянках дороги. Місцева прокуратура проводить розслідування.