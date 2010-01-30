Тимошенко про Тігіпка, Яценюка та тих, хто їх підтримав

Кандидат в Президенти, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО запевняє, що не вимагала від Сергія ТІГІПКА, який посів третє місце у першому турі президентських виборів, публічної підтримки з його боку.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО повідомила сьогодні в інтерв’ю 5-му каналу.

"Я перед ним таких завдань не ставила: підтримувати, оголошувати щось публічно. Для мене важливо, що чітко і зрозуміло він оголосив свою згоду працювати в уряді, спільно модернізовувати, реформовувати країну з тим Президентом, який переможе на виборах. Я вважаю, що це якраз є та позиція, яка дає нам відповідь на питання, яка буде команда після президентських виборів, яка буде команда в уряді, хто буде уряд очолювати", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Глава уряду також повідомила, що відразу після завершення президентських перегонів спрямує свої пропозиції і екс-кандидату в Президенти, якій посів четверте місце, Арсенію ЯЦЕНЮКУ. "Арсенію ЯЦЕНЮКУ я також сформую всі пропозиції про спільну роботу вже в державі, яка буде мати нове керівництво", - зазначила вона.

Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що після свої перемоги на президентських виборах при кадрових призначеннях обов`язково враховуватиме думку виборців. "Якщо значна частина людей в Україні, а це 13% проголосувало за Сергія ТІГІПКО, 7% проголосувало за Арсенія ЯЦЕНЮКА, це значить, що я мушу дослухатися до того, що хочуть бачити люди. І саме тому я запропонувала всім політикам, які представляють демократичний табір, і які в першому турі отримали серйозний результат, запропонувала працювати разом", - додала кандидат в Президенти.