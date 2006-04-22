Напередодні Великодня Президент закликає до єдності

Напередодні Великодня Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликає співвітчизників до єдності й взаємної поваги, повідомляє прес-служба глави держави..

«Українці прийдуть на Великоднє богослужіння до різних храмів, проте разом піднесуть молитву, відчуваючи свою єдність во Христі», – сказав В.ЮЩЕНКО в сьогоднішньому радіозверненні до українського народу. Він побажав співвітчизникам, щоб відчуття свята згуртувало їх довкола високих духовних цінностей.

«Ми маємо повернути у наше життя гідність, братерство, а головне – повагу один до одного. Це буде найкращим свідченням нашої відданості заповідям Спасителя, нашої віри в неминучу перемогу добра над злом», – сказав Президент.