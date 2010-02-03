Кабмін нарешті отримав рішення суду щодо Луценка

Кабінет міністрів України отримав рішення Окружного адміністративного суду Києва про незаконність призначення Юрія ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника – в. о. міністра внутрішніх справ України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО сьогодні журналістам в Кабміні.

Рішення суду сформульовано таким чином: суд зупиняє рішення уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником міністра з покладанням на нього обов’язків міністра», - сказав П.КРУПКО.

Міністр Кабінету міністрів уточнив, що ухвала суду надійшла до КМУ напередодні, 2 лютого.

«З початку ми подамо заяву про апеляційне оскарження відповідно до Кодексу адміністративного судочинства, та апеляційної скарги у строки, визначені кодексом», - повідомив П.КРУПКО.

Як повідомляв УНІАН, 28 січня 2010 року Верховна Рада України ухвалила постанову "Про відставку Юрія ЛУЦЕНКА з посади міністра внутрішніх справ України". "За" проголосував 231 з 398 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Того ж дня на позачерговому засіданні Кабінет міністрів призначив Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в. о. міністра внутрішніх справ.

Між тим згідно з повідомленням прес-служби народного депутата від ПР Сергія КІВАЛОВА, Окружний адміністративний суд Києва 29 січня за позовом народного депутата від Партії регіонів Владислава ЛУК’ЯНОВА призупинив дію розпорядження уряду про призначення Ю.ЛУЦЕНКА першим заступником, в. о. міністра внутрішніх справ.

Водночас 29 січня міністр Кабінету міністрів Петро КРУПКО повідомив, що в Окружному адміністративному суді Києва Кабінету міністрів України не підтвердили наявність рішення, яким нібито визнається незаконним призначення урядом Ю.ЛУЦЕНКА на посаду першого заступника міністра внутрішніх справ, уповноваженого виконувати обов`язки міністра.

Судове рішення досі не передано Кабінету міністрів України.

Разом з тим народний депутат В.ЛУК’ЯНОВ 1 лютого заявив, що передав до МВС копію рішення Окружного адмінсуд Києва про незаконне призначення Ю.ЛУЦЕНКА.

Натомість в МВС повідомили, що не отримували копії цього рішення.