Кравчук каже, що Янукович у порівнянні з Кучмою - Цицерон

Колишній Президент України, довірена особа кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО Леонід КРАВЧУК називає посміховиськом аргументи команди Віктора ЯНУКОВИЧА щодо причин його відмови від участі в дебатах.

Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День" (№17 від 3 лютого 2010 року).

“Дуже відверто скажу вам: абсолютним посміховиськом, як на мене, виглядають пояснення оточення ЯНУКОВИЧА про відмову від дебатів", - сказав Л.КРАВЧУК, додавши при цьому, що “коли є два кандидати в президенти, люди дивляться на обох, бачать кращі відповіді, кращі варіанти”.

Продовжуючи тему екс-президент згадав про те, як він свого часу у виборчих перегонах проводив дебати з Леонідом КУЧМОЮ. “Коли йому запропонували дебати, він не відмовлявся, хоча, якщо порівняти ЯНУКОВИЧА сьогодні і КУЧМУ тоді, то перший - Цицерон. Втім, КУЧМА пішов на дебати. Він мови не знав, а його ораторські «таланти» всім відомі. І знаєте, що люди в Донецьку сказали після наших дебатів? Дивись, кажуть, цей КРАВЧУК прийшов, «хольоний», «красіво одєтий», «говоріт на нєпонятном язикє»... До чого я веду? До того, що не все сприймається однозначно, мовляв, хто красивіше говорить, той і перемагає. Отже, немає гідного пояснення для ЯНУКОВИЧА для відмови йти на дебати. А пояснення його оточення - абсолютно непереконливе", - сказав Л.КРАВЧУК.

Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перед першим туром виборів, який відбувся 17 січня, відмовився дебатувати зі своїми опонентами.

1 лютого заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вкотре наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не братиме участі у теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО.

«Сьогодні у чемпіонаті з брехні В.ЯНУКОВИЧ участі брати не буде. Це є давнє рішення В.ЯНУКОВИЧА. І сьогодні цей чемпіонат буде проходити «соло», - зазначила народний депутат.