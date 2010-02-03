Кравчук каже, що Янукович у порівнянні з Кучмою - Цицерон
Колишній Президент згадав свої дебати
Колишній Президент України, довірена особа кандидата на пост глави держави Юлії ТИМОШЕНКО Леонід КРАВЧУК називає посміховиськом аргументи команди Віктора ЯНУКОВИЧА щодо причин його відмови від участі в дебатах.
Про це він сказав в інтерв’ю газеті "День" (№17 від 3 лютого 2010 року).
“Дуже відверто скажу вам: абсолютним посміховиськом, як на мене, виглядають пояснення оточення ЯНУКОВИЧА про відмову від дебатів", - сказав Л.КРАВЧУК, додавши при цьому, що “коли є два кандидати в президенти, люди дивляться на обох, бачать кращі відповіді, кращі варіанти”.
Продовжуючи тему екс-президент згадав про те, як він свого часу у виборчих перегонах проводив дебати з Леонідом КУЧМОЮ. “Коли йому запропонували дебати, він не відмовлявся, хоча, якщо порівняти ЯНУКОВИЧА сьогодні і КУЧМУ тоді, то перший - Цицерон. Втім, КУЧМА пішов на дебати. Він мови не знав, а його ораторські «таланти» всім відомі. І знаєте, що люди в Донецьку сказали після наших дебатів? Дивись, кажуть, цей КРАВЧУК прийшов, «хольоний», «красіво одєтий», «говоріт на нєпонятном язикє»... До чого я веду? До того, що не все сприймається однозначно, мовляв, хто красивіше говорить, той і перемагає. Отже, немає гідного пояснення для ЯНУКОВИЧА для відмови йти на дебати. А пояснення його оточення - абсолютно непереконливе", - сказав Л.КРАВЧУК.
Як повідомляв УНІАН, В.ЯНУКОВИЧ перед першим туром виборів, який відбувся 17 січня, відмовився дебатувати зі своїми опонентами.
1 лютого заступник голови Партії регіонів Ганна ГЕРМАН вкотре наголосила, що В.ЯНУКОВИЧ не братиме участі у теледебатах з Ю.ТИМОШЕНКО.
«Сьогодні у чемпіонаті з брехні В.ЯНУКОВИЧ участі брати не буде. Це є давнє рішення В.ЯНУКОВИЧА. І сьогодні цей чемпіонат буде проходити «соло», - зазначила народний депутат.