Російський спостерігач відчуває, що градус напруги в Україні підвищується

Керівник місії міжнародних спостерігачів в Україні від організації CIS-EMO Олексій КОЧЕТКОВ зазначає, що перед другим туром президентських виборов в Україні “градус напруги підвищується”.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеомоста Київ-Москва, присвяченого виборам в Україні і українсько-російським відносинам.

«Градус напруги почав підвищуватися саме перед другим туром виборів», - сказав він.

О.КОЧЕТКОВ зазначив, що перший тур виборів пройшов досить рівно і ні в кого з міжнародних спостерігачів особливих претензій не було.

«Але зараз вже одна зі сторін починає проявляти серйозну знервованість і нагнітати становище, хоча особливих причин для цього ми, міжнародні спостерігачі, не бачимо», - додав він.

О.КОЧЕТКОВ висловив сподівання, що здоровий глузд восторжествує і всі учасники виборчого процесу залишаться в правовому полі і не здійснюватимуть якихось дій, що виходять за рамки виборчого процесу.

«Сподіваємося, що вони поважатимуть вибір власного народу, і ми не побачимо повторення тих речей, які відбувалися в 2004 році», - сказав він.