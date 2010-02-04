Російський спостерігач відчуває, що градус напруги в Україні підвищується
Кочетков не хоче повторення 2004 року
Керівник місії міжнародних спостерігачів в Україні від організації CIS-EMO Олексій КОЧЕТКОВ зазначає, що перед другим туром президентських виборов в Україні “градус напруги підвищується”.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час відеомоста Київ-Москва, присвяченого виборам в Україні і українсько-російським відносинам.
«Градус напруги почав підвищуватися саме перед другим туром виборів», - сказав він.
О.КОЧЕТКОВ зазначив, що перший тур виборів пройшов досить рівно і ні в кого з міжнародних спостерігачів особливих претензій не було.
«Але зараз вже одна зі сторін починає проявляти серйозну знервованість і нагнітати становище, хоча особливих причин для цього ми, міжнародні спостерігачі, не бачимо», - додав він.
О.КОЧЕТКОВ висловив сподівання, що здоровий глузд восторжествує і всі учасники виборчого процесу залишаться в правовому полі і не здійснюватимуть якихось дій, що виходять за рамки виборчого процесу.
«Сподіваємося, що вони поважатимуть вибір власного народу, і ми не побачимо повторення тих речей, які відбувалися в 2004 році», - сказав він.