Балога зрозумів, чому Тимошенко приходить на телеефіри в чорному

Партія “Єдиний Центр” не бачить підстав для участі у майбутній коаліції разом з БЮТ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі партії.

Аргументуючи таку позицію, лідер партії Віктор БАЛОГА нагадав політичні події останніх днів, які засвідчили суспільству “відверте зневажання цією політичною силою та особисто її керівником Конституції та законів України”.

Зокрема, він вказав на “явно незаконне” призначення Кабінетом міністрів в.о. міністра внутрішніх справ Юрія ЛУЦЕНКА після його відставки з посади міністра, за що проголосувала більшість депутатів парламенту.

Також В.БАЛОГА звернув увагу на “неприкрите, масштабне застосування прем’єром адміністративного ресурсу на власну підтримку як кандидата на пост президента”.

“Серед іншого, це ручний розподіл бюджетних грошей у західні області, де Юлії ТИМОШЕНКО вкрай необхідно збільшити свою електоральну підтримку; роздача актів власності на землю, квартир і автомобілів, споруджених чи куплених державним коштом; відкрита щоденна самоагітація у державних засобах масової інформації та агітація, яку проводять лояльні керівники місцевих держадміністрацій”, – заявив В.БАЛОГА.

Усе це він назвав підкупом виборців і грубим втручанням у виборчий процес, що суперечить Конституції і демократичним принципам проведення виборів.

«Кілька днів поспіль особисто Ю.ТИМОШЕНКО та весь БЮТ ведуть кампанію таранного удару по свідомості виборців у зв’язку з прийняттям змін до законодавства про вибори Президента. Причина цієї істерії, як завжди, залишилася за кадром нервових прес-конференцій. Насправді «білосердечні» розраховували через зрив роботи виборчих комісій на сході значно зменшити результат свого конкурента, що автоматично скорочувало б нинішній десятивідсотковий розрив. Але Верховна Рада перекреслила їхні плани відкликати своїх представників у комісіях і, таким чином, унеможливити встановлення підсумків голосування. Коли Ю.ТИМОШЕНКО, вкотре намагаючись перекрутити ситуацію на свою користь, говорить про нібито оформлену нову коаліцію, то нехай вже починає дбати про захист своєї прем’єрської посади”, – заявив В.БАЛОГА.

На думку лідера “Єдиного Центру”, наведені факти означають, що БЮТ вважає інтереси держави, весь державний механізм, парламентаризм лише засобом втілення формули «ТИМОШЕНКО – це Україна». За його словами, такий підхід прямо вказує на подвійні стандарти, подвійну мораль і подвійну совість цієї політичної сили.

«Наша політична сила не може об’єднуватися у вищому законодавчому органі країни з тими, кому закон не писаний, кому цинізм і обман стали ідеологією. Нам Бог не дасть піти на об`єднання з тими, хто вищі, духовні цінності втопив у маніакальному прагненні абсолютної влади. Сьогодні Ю.ТИМОШЕНКО, з`являючись у телеефірах у чорному вбранні, намагається цим створити враження безвихідної ситуації у країні, залякати людей. Це даремні зусилля, бо суспільство й без того у відчаї від наслідків її двохрічного урядування. Гадаю, нова політична конфігурація у Раді, напевно, не буде формуватися з тими, хто працює тільки на обслуговування інтересів однієї людини. Майбутня коаліція має працювати на державу» - сказав В.БАЛОГА.