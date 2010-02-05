Ющенко не спішить кликати Зурабова з вірчими грамотами?

Дата вручення новим послом Росії в Україні Михайлом ЗУРАБОВИМ вірчих грамот Президентові України Віктору ЮЩЕНКУ поки не узгоджена.

Про це УНІАН повідомив заступник глави Секретаріату Президента України Андрій ГОНЧАРУК.

Водночас, він не бачить проблеми в тому, щоб це було зроблено найближчим часом. “Це нормальна міжнародна практика, коли вірчі грамоти передаються не одразу, а через тиждень або навіть місяць, два”, - сказав він.

А.ГОНЧАРУК спростував інформація про нібито існування домовленості між українською та російською стороною, що, як компроміс, документи будуть адресовані В.ЮЩЕНКУ, але М.ЗУРАБОВ не вручатиме йому їх.

Він підкреслив, що, у відповідності до міжнародних норм, у вірчих грамотах має бути прізвище того, кому вручаються ці документи, і якщо російський посол не вручить їх В.ЮЩЕНКУ, грамоти доведеться переробляти.

За словами А.ГОНЧАРУКА, після вручення копій вірчих грамот в МЗС України М.ЗУРАБОВ де-факто може приступити до виконання обов’язків посла, але брати участь у подіях, а тим більше проводити зустрічі з главою держави він не може, поки особисто не вручить йому вірчі грамоти.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ був призначений послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте за декілька днів після підписання відповідного указу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Вікторові ЮЩЕНКУ послання, в якому звинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення відтермінувати направлення посла до Києва.

17 січня на Україні відбувся перший тур президентських виборів.

За два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол повинен, насамперед, відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.

22 січня газета "Коммерсант" написала, що прибуття до Києва нового посла Росії може вилитися у новий дипломатичний скандал - адміністрація В.ЮЩЕНКА має намір рекомендувати МЗС не приймати у російського дипломата копії вірчих грамот. За даними видання, свою рекомендацію адміністрація В.ЮЩЕНКА мотивує тим, що в документах не вказане ім`я українського Президента, якому посол вручатиме ці грамоти. Якщо копії вірчих грамот у М.ЗУРАБОВА не приймуть, посол не зможе приступити до виконання своїх обов`язків.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції 22 січня заявив, що Росія дотримуватиметься всіх протокольних традицій під час вручення новим послом вірчих грамот Президентові України.

25 січня М.ЗУРАБОВ вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ.