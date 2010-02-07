Міліція Прикарпаття застерігає від спроб зірвати вибори
Неправдиві повідомлення караються
Міліція Прикарпаття нагадала жителям області, що за неправдиве повідомлення про злочини під час виборів, передбачена кримінальна відповідальність.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомили у Центрі зв’язків з громадськістю УМВС України в Івано-Франківській області.
В обласному главку міліції зауважили, що з метою забезпечення правопорядку і безпеки громадян під час проведення виборів міліція Івано-Франківщини жорстко реагуватиме на будь-які факти або спроби зірвати процес голосування на території області, в тому числі шляхом завідомо неправдивих повідомлень провокаційного характеру.
«Міліція наголошує на тому, що за завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність аж до позбавлення волі на 2 роки», – зазначили у міліцейському главку.