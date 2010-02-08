У штабі Тимошенко заявляють, що нардеп Ландик зірвав роботу комісії

16:20, 08 лютого 2010
Політика
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У м. Красний Луч Луганської області

Народний депутат України від Партії регіонів Володимир ЛАНДИК зірвав роботу 109-ї окружної комісії (м. Красний Луч, Луганська область). Про це кореспондента УНІАН повідомили у штабі «Донбас» кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО.

За повідомленням довіреної особи Ю.ТИМОШЕНКО Бориса ПЕРЕПЕЛИЦІ, о 14.00 народний депутат від Партії регіонів В.ЛАНДИК увірвався до приміщення, де проходило засідання окружної виборчої комісії. За словами Б.ПЕРЕПЕЛИЦІ, член команди кандидата на пост Президента України Віктора ЯНУКОВИЧА погрожував, ображав і принижував членів комісії. Його агресивна поведінка зробила неможливим подальшу роботу ОВК.

Як відзначає Б.ПЕРЕПЕЛИЦЯ, «така поведінка є не тільки незаконною, а й ставить під загрозу легітимність роботи ОВК, оскільки законодавством не передбачені перерви або зупинки в її засіданні до встановлення результатів виборів».

Зараз група юристів і народних депутатів штабу Ю.ТИМОШЕНКО у Луганській області готують свою реакцію на зрив роботи комісії.

Раніше штаб «Донбас» Ю.ТИМОШЕНКО повідомляв про значну кількість порушень, виявлених під час роботи окружних виборчих комісій.

 

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