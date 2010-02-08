Жириновський уже привітав Януковича

Заступник голови Державної думи РФ, лідер ЛДПР Володимир ЖИРИНОВСЬКИЙ сьогодні привітав Віктора ЯНУКОВИЧА з перемогою на президентських виборах і надіслав лист зі словами втішання Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Ліберально-демократичної партії Росії.

У листі на адресу Ю.ТИМОШЕНКО сказано: «Сьогодні я хочу побажати Вам стійкості і... мужності: всі невдачі можна обернути на благо політичної кар`єри. Якщо, звичайно, не впадати в недоречну в політиці нервозність, яку недруги обов`язково назвуть істеричністю і неврівноваженістю».

«Я балотувався на пост Президента Росії чотири рази. І що? Ці спроби стали поразкою лише формально. В реальності дух мій зміцнився, досвід накопичився унікальний, зрадники і друзі виявилися, і я знову й знову готовий йти в бій, чого і Вам бажаю», - підкреслив В.ЖИРИНОВСЬКИЙ.