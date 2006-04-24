Мер Запоріжжя виграв 47 грн. у Партії регіонів

Місцевий суд Орджонікідзевського району Запоріжжя задовольнив позовну заяву запорізького мера Євгена КАРТАШОВА до Запорізького обласного відділення Партії регіонів про захист честі, гідності і ділової репутації.

Приводом для подання позовної заяви стала інформація опублікована 14 березня 2006 року в газеті «Регион – Экспресс», засновником і видавцем якої є Запорізьке обласне відділення Партії регіонів - матеріал, у якому стверджувалося, що в кредитній заставі у "Індастріалбанка" (ставлеником керівництва якого в народі називають Є.КАРТАШОВ - УНІАН) перебуває 119 об`єктів міської власності і що "бюджетний рахунок регіону було переведено" до цього ж банку.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Запорізького міськвиконкому, "суддя Орджонікідзевського районного суду Василь МАЗУР визнав, що відомості, викладені в цій газеті, не відповідають дійсності і принижують честь, гідність і ділову репутацію КАРТАШОВА Євгена Григоровича. Суд зобов`язав Запорізьке обласне відділення Партії регіонів - засновника і видавця газети «Регион – Экспресс» спростувати дані відомості на другій сторінці газети «Регион – Экспресс» впродовж одного місяця, а також стягнути із Запорізького обласного відділення Партії регіонів судові витрати у розмірі 47 грн."