Звільнити Тимошенко ВР зможе, а призначити нового прем'єра - проблема?

Політологи вважають, що в парламенті знайдеться 230 народних депутатів, які проголосують за звільнення Юлії ТИМОШЕНКО з посади прем`єр-міністра, але сумніваються, що Верховна Рада зможе призначити нового главу уряду.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку вони висловили сьогодні на прес-конференції в Києві.

"У мене відчуття, що цей парламент здатний зняти прем`єра, але не здатний призначити нового. Тому буде стрімкий процес звільнення прем`єра і буде важкий процес призначення", - сказав політолог Дмитро ВИДРІН.

При цьому він пояснив, що Ю.ТИМОШЕНКО сама створила "критичну масу" для свого зняття.

У той же час політолог сумнівається, що у Верховній Раді нинішнього скликання може бути створена нова коаліція.

"Я не вірю, що цей парламент здатний на якусь коаліцію... Можлива тільки ерзац-коаліція для зняття прем`єра. І вельми проблематично, що знайдуться сили, які створять більшість", - зазначив Д.ВИДРІН.

Директор українського філіалу Інституту країн СНД Володимир КОРНІЛОВ також вважає, що ВР може звільнити Ю.ТИМОШЕНКО. При цьому він сумнівається, що депутати створять нову коаліцію і призначать нового прем`єр-міністра.

"Не складе великих труднощів відправити у відставку ТИМОШЕНКО, зробити її в.о. прем`єра. Призначити нового - це складно", - сказав він.

На думку політолога, для цього Партії регіонів треба буде "хоча б на кілька годин створити коаліцію".