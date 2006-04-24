”Зелені” влаштували Ющенку пастку перед оперою

Близько 50 представників екологічних організації України перед будівлею Національної опери у Києві проводять акцію протесту проти будівництва сховища ядерних відходів.

Як передає кореспондент УНІАН, активісти організації "Голос Природи" влаштували імпровізоване сховище контейнерів з радіоактивними відходами і тримають гасла «Пам’ятай Чорнобиль! Ні новим реакторам», «Зберігайте енергію! Не будуйте нових Чорнобилів» і деякі інші.

Поруч активісти ПЗУ розгорнули перед входом в оперу «зелений коридор», через який хочуть пропустити Президента України Віктора ЮЩЕНКА. Вони заявляють, що зелене полотнище, з якого влаштований цей коридор містить 2,5 млн. підписів громадян, які висловились проти будівництва ядерного сховища. Активісти тримають крім зеленої стрічки партійні прапори.

О 15.00 планується відкриття Міжнародної науково-практичної конференції «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє». Планується, що конференцію відкриє Президент України В.ЮЩЕНКО.