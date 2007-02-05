Мороз обіцяє обійтися без демаршів

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ прогнозує, що в четвер, 8 лютого, законопроект про внесення змін до закону про Кабінет міністрів буде ухвалено в першому читанні.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на прес-конференції у Києві.

О.МОРОЗ зауважив, що наскільки йому відомо, Президент України Віктор ЮЩЕНКО не звертався до Конституційного Суду з приводу закону про Кабінет міністрів України.

Він зазначив, що сьогодні в ході зустрічі Президента України В.ЮЩЕНКА, прем’єр-міністра В.ЯНУКОВИЧА та голови ВР О.МОРОЗА було досягнуто домовленості про створення робочої групи за участі представників уряду, парламенту та Президента, яка займатиметься напрацюванням змін до закону про Кабінет міністрів. Голова ВР вважає, що за основу буде взято законопроект, який на сьогодні вже зареєстровано у парламенті. О.МОРОЗ вважає цілком імовірним, що в четвер депутати ухвалять цей законопроект у першому читанні.

Він зазначив, що в зареєстрованому законопроекті немає спірних питань: щодо призначення прем’єр-міністра, міністрів закордонних справ та оборони, а також контрасигнації.

За словами О.МОРОЗА, на сьогодні з цих питань є подання до КС представників фракції «Наша Україна», і він вважає, що недоцільно було включати дані норми до законопроекту про внесення змін до закону про Кабмін, бо «сьогодні демарші з боку Верховної Ради були б абсолютно некоректні». О.МОРОЗ підкреслив, що у випадку, коли “нашоукраїнці” готові відкликати це подання, то «ми готові ці норми включити у проект змін до закону про Кабмін».

Він зазначив, що в такій ситуації ці питання можуть бути розглянуті в парламенті та ухвалені з цього приводу рішення.

Як повідомляв УНІАН, закон про Кабінет міністрів за підписом голови парламенту Олександра МОРОЗА було опубліковано 2 лютого у номерах парламентської газети "Голос України" та газети центральних органів виконавчої влади "Урядовий кур`єр". Таким чином, закон офіційно набув чинності.

2 лютого у Верховній Раді було зареєстровано проект закону “Про внесення змін до законів України “Про Кабінет Міністрів України” та “Про місцеві державні адміністрації””.

Авторами законопроекту є народні депутати Юрій МІРОШНИЧЕНКО (фракція Партії регіонів), Віталій ШИБКО (фракція СПУ) та Володимир ОПЛАЧКО (фракція КПУ).

Цей законопроект ВР планує розглянути у четвер, 8 лютого.