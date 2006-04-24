Ющенко хоче сказати нарешті правду про Чорнобиль

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає за необхідне оприлюднити справжні масштаби наслідків Чорнобильської катастрофи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив, виступаючи на Міжнародній конференції «Двадцять років Чорнобильської катастрофи. Погляд у майбутнє» у Києві.

Президент сказав, що кілька днів тому він підписав указ про присвоєння звання «Герой України» посмертно п’ятьом ліквідаторами наслідків Чорнобильської катастрофи. За словами В.ЮЩЕНКА, пройшло вже 20 років після вибуху на Чорнобильській АЕС, «а ми досі не володіємо справжніми масштабами цієї трагедії». Президент сказав, що в результаті катастрофи більш як 100 тис. осіб залишилось без своїх домівок. На думку В.ЮЩЕНКА, справжні причини трагедії криються у адміністративно-командній системі колишнього СРСР. На підтвердження цього він зазначив, що на ЧАЕС навіть були відсутні дозиметричні прилади, а в перші дні після вибуху керівництво країни не відмовилось від святкування першотравневих свят.