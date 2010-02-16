Ющенко розповів, чому щасливий і гордий

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що вибори відбулись демократично і відображають реальне волевиявлення.

Про це він заявив сьогодні на прес-конференції.

В.ЮЩЕНКО наголосив, що “Україна знаходиться у фінальній частині формалізації виборів, офіційні результати виборів ЦВК оголошені”.

“Я щасливий і гордий від того, що як нація, як держава ми продемонстрували, що ми нація доросла, та яка поважає закон, нація і держава, яка може законно, демократично в сьогоднішніх реаліях провести вибори”, - наголосив він.

В.ЮЩЕНКО сказав, що є зауваження тієї чи іншої сторони щодо проведення виборчого процесу. “Але зауваження, на мій погляд, не псують загальну картину, фон проведення виборів”, - сказав він. Водночас він переконаний, що всі скарги в рамках закону мають бути розглянуті.