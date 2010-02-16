Ющенко переадресував Зурабова до свого наступника

Президент України Віктор ЮЩЕНКО вважає, що новий посол Росії Михайло ЗУРАБОВ має вручати вірчі грамоти вже новообраному главі Української держави.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на прес-конференції.

«Це краще зробити вже новому Президенту», - зауважив В.ЮЩЕНКО, нагадавши, що церемонія інавгурації нового Президента відбудеться 25 лютого.

«Я не думаю, що варто за ці п’ять днів творити якісь намагання», - сказав він.

Водночас В.ЮЩЕНКО вважає, що морально і політично було б правильно, аби вірчі грамоти прийняв новий Президент, оскільки йдеться про стратегічні відносини між Україною та Росією.

«Це не якийсь жест, це повага до того, що майбутній Президент повинен володіти прямим відношенням такого питання», - сказав він, додавши, що це чесна позиція.

Крім того, В.ЮЩЕНКО підкреслив, що особисто він виступає за розвиток двосторонніх відносин між Україною і Росією.

Як повідомляв УНІАН, М.ЗУРАБОВ був призначений послом в Україні замість Віктора ЧЕРНОМИРДІНА на початку серпня 2009 року. Проте за декілька днів після підписання відповідного указу Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ направив своєму українському колезі Вікторові ЮЩЕНКУ послання, в якому звинуватив його в проведенні антиросійського курсу і оголосив про рішення відтермінувати направлення посла до Києва.

17 січня на Україні відбувся перший тур президентських виборів.

За два дні, 19 січня, Президент РФ доручив М.ЗУРАБОВУ приступити до виконання обов`язків, а також призначив його своїм спецпредставником з розвитку торговельно-економічних відносин з Україною.

Згідно з дипломатичною практикою, після прибуття до Києва новий посол повинен, насамперед, відвідати український МЗС і вручити копії вірчих грамот. Після цього він де-факто може приступити до роботи посла. Після вручення вірчих грамот Президенту України він стане послом і де-юре.

22 січня газета "Коммерсант" написала, що прибуття до Києва нового посла Росії може вилитися у новий дипломатичний скандал - адміністрація В.ЮЩЕНКА має намір рекомендувати МЗС не приймати у російського дипломата копії вірчих грамот. За даними видання, свою рекомендацію адміністрація В.ЮЩЕНКА мотивує тим, що в документах не вказане ім`я українського Президента, якому посол вручатиме ці грамоти. Якщо копії вірчих грамот у М.ЗУРАБОВА не приймуть, посол не зможе приступити до виконання своїх обов`язків.

У свою чергу, керівник МЗС РФ Сергій ЛАВРОВ на прес-конференції 22 січня заявив, що Росія дотримуватиметься всіх протокольних традицій під час вручення новим послом вірчих грамот Президентові України.

25 січня М.ЗУРАБОВ вручив копії вірчих грамот міністру закордонних справ України Петру ПОРОШЕНКУ.