Коаліціанти досі не вирішили, що робитимуть

Сьогодні на засіданні ради коаліції, де були присутні представники фракцій БЮТ, блоку “Наша Україна – Народна самооборона” та Блоку Литвина, домовленостей не досягнуто, проте консультації продовжуються.

Про це повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат України Роман ЗВАРИЧ (фракція НУ-НС).

Він зазначив, що у ході засіданні обговорювалися різні варіанти розвитку ситуації, які, по суті, «зводились до двох варіантів». За його словами, перший варіант – це коли, «посилаючись на незворотність дії закону, нічого не робити». На його переконання, при такому підході через десять днів «ми перебуватимемо у невизначеній юридично-правовій ситуації, яка відкриває можливість новообраному Президенту України припинити повноваження Верховної Ради України і оголосити про дострокові парламентські вибори».

Р.ЗВАРИЧ зазначив, що відповідного до другого варіанта – необхідно відповідно до регламенту ВР «подати повний комплект» необхідних документів для підтвердження діяльності коаліції. За його словами, саме навколо цих питань точилася розмова, але ніяких конкретних рішень не ухвалювалося.

У той же час Р.ЗВАРИЧ наголосив, що жоден з представників трьох фракцій не заявляв про вихід хоча б одної з фракцій зі складу коаліції.