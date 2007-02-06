Ющенко звернувся до КС з приводу закону про Кабмін

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відповідно до статей 150, 152 Конституції України, статей 13, 40 Закону України «Про Конституційний Суд України» звернувся до Конституційного Суду України з поданням про визнання неконституційним Закону України «Про Кабінет Міністрів України» від 21 грудня 2006 року № 514-V.

Про це повідомляє прес-служба Президента України.

Як повідомляв УНІАН, 19 січня Президент України Віктор ЮЩЕНКО повторно скористався правом вето до закону про Кабмін, який був прийнятий ВР 12 січня шляхом подолання президентського вето.

Закон про Кабінет Міністрів було опубліковано 2 лютого в газетах "Голос України" і "Урядовий кур`єр". Під документом стоїть підпис голови Верховної Ради Олександра МОРОЗА, датований 21 грудня 2006 року. Таким чином, закон офіційно набув чинності.

Президент України вчора на брифінгу заявив, що звертається з першочерговим поданням до Конституційного Суду щодо конституційності закону про Кабінет міністрів. На переконання В.ЮЩЕНКА, закон не відповідає нормам Конституції як за процедурою його ухвалення, так і за змістом.

Як уточнив УНІАН глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА, якщо подання до КС визначене як першочергове, суд має розглянути його протягом одного місяця.