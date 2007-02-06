Комуністи хочуть, щоб Гриценко вчинив як вихованець Пентагону

Комуністична партії України вимагає від міністра оборони Анатолія ГРИЦЕНКА представити звіт про результати свого дворічного перебування на посаді міністра.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі партії.

«На нашу думку, сьогодні А.ГРИЦЕНКО повинен не констатувати факт неготовності української армії до виконання покладених на неї завдань, лицемірно нарікаючи на недостатність фінансування очолюваного ним відомства, а представити громадськості детальний звіт про результати свого дворічного перебування на посаді міністра оборони», йдеться в повідомленні. При цьому, як відзначають комуністи, «необхідно враховувати, що впродовж півтора років А.ГРИЦЕНКО перебував саме у складі “помаранчевих” урядів за цілковитого заступництва з боку Верховного головнокомандуючого – Президента ЮЩЕНКА».

«А якщо міністр нездатний навести порядок у своєму відомстві, він, за законами офіцерської честі, як це прийнято у тому числі і в середовищі пентагонівських вихованців, повинен подати у відставку», - наголошується в заяві партії.

Компартія переконана, що «нинішній плачевний стан озброєнь і військової техніки, що їх має у своєму розпорядженні українська армія, як і Збройних сил загалом, - результат антинародної діяльності всіх попередніх урядів пострадянської України і її трьох президентів».

Комуністи відзначають, що «впродовж 15 років незалежності дії вищих державних чиновників були послідовно спрямовані на руйнування військового потенціалу країни, що виразилось у відмові від ядерного озброєння, повній ліквідації стратегічної авіації, катастрофічному скороченні військово-морського флоту і чисельності особового складу Збройних сил, безконтрольному розпродажі власності Міноборони». Це, за словами членів КПУ, «завжди відбувалося всупереч національним інтересам України, і було продиктоване лише прагненням українського керівництва догодити заокеанським “доброзичливцям”.

Прес-служба наголошує, що після приходу до влади Віктора ЮЩЕНКА ситуація в армії не лише не поліпшилась, а й суттєво погіршилась.

«Президент В.ЮЩЕНКО спільно зі своєю “помаранчевою” командою взяв рішучий курс на втягування України в НАТО, а, отже, основна увага урядів Юлії ТИМОШЕНКО і Юрія ЄХАНУРОВА, членом яких був і міністр оборони Анатолій ГРИЦЕНКО, зосередилася на проведенні інформаційних кампаній, направлених на пропаганду НАТО серед військовослужбовців, що зажадало залучення для цих цілей значних фінансових ресурсів», - йдеться в повідомленні прес-служби. Крім того, наголошується, що планувалося, що в майбутньому безпеку України “забезпечуватиме” саме Альянс, а необхідність розвитку власної військової потужності обмежувалася підготовкою декількох боєздатних підрозділів для участі в збройних конфліктах за рубежем.