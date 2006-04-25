МЗС з`ясовує чи постаждали від вибухів у Єгипті українці

Міністерство закордонних справ України з`ясовує, чи були українські громадяни серед потерпілих внаслідок вибухів на єгипетському курорті Дахаб біля Червоного моря.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, наразі відсутня інформація про постраждалих громадян України внаслідок вибухів у курортному місті Дахаб на Синайському півострові у Єгипті.

Справа перебуває на контролі у Міністерстві закордонних справ України та Посольстві України в Єгипті.

Нагадаємо, три вибухи пролунали ввечері в понеділок на курорті Дахаб. За попередніми даними джерел у службах безпеки Єгипту, щонайменше два вибухи скоїли смертники. Однак остаточні висновки ще не зроблено.

Дані про вбитих і поранених також залишаються суперечливими. Офіційно на ранок вівторка є дані про 23 убитих і 62 поранених. Серед загиблих троє іноземців - росіянин, швейцарець і німецька дитина. Є і дані, що кількість померлих іноземців - 5. Поранено 42 єгиптянина і 20 іноземців. Остаточне громадянство всіх поранених не встановлене. Повідомляється про росіянку, а також про трьох британців, двох німців, італійців і французів, про одного вихідця зі США, Лівану, палестинських територій, Ізраїлю, Австралії та Південної Кореї. Є згадки про поранених з Грузії і Данії

Водночас, як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС України, за попередньою інформацією, розповсюдженою компетентними органами АРЄ, у результаті вибухів загинуло 22 особи, близько 150 отримали поранення. Триває операція із госпіталізації постраждалих.