Кличко та інші зустрінуться з японцем, що очолює ЮНЕСКО
10:58, 25 квітня 2006Політика
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Сьогодні, 25 квітня, о 12.00 у приміщенні МЗС України відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА з генеральним директором ЮНЕСКО Коїчиро МАЦУУРОЮ, який прибув до України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі, що пройде за участю відомих українських особистостей - Святослава ВАКАРЧУКА, Володимира ГРИШКА, Віталія КЛИЧКА, Олександра КОВАЛЯ та Дмитра ПАВЛИЧКА - планується обговорення найбільш актуальних питань співробітництва з ЮНЕСКО у сферах освіти, науки та культури.
Після завершення зустрічі передбачений підхід до преси.
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