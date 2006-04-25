Кличко та інші зустрінуться з японцем, що очолює ЮНЕСКО

Сьогодні, 25 квітня, о 12.00 у приміщенні МЗС України відбудеться зустріч міністра закордонних справ України Бориса ТАРАСЮКА з генеральним директором ЮНЕСКО Коїчиро МАЦУУРОЮ, який прибув до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства закордонних справ України, під час зустрічі, що пройде за участю відомих українських особистостей - Святослава ВАКАРЧУКА, Володимира ГРИШКА, Віталія КЛИЧКА, Олександра КОВАЛЯ та Дмитра ПАВЛИЧКА - планується обговорення найбільш актуальних питань співробітництва з ЮНЕСКО у сферах освіти, науки та культури.

Після завершення зустрічі передбачений підхід до преси.