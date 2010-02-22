Янукович: дострокових виборів до Верховної Ради не буде, але...
00:17, 22 лютого 2010Політика
3312 0
"...якщо депутатам забракне мудрості"
Віктор Янукович вважає, що не варто чекати дострокових виборів до Верховної Ради.
"У цього парламенту є всі підстави для того, щоб допрацювати до 2012 року. Якщо у депутатів не вистачить мудрості, то будуть дострокові вибори ... але життя триватиме. Та все ж я вірю у те, що цей парламент об`єднається", - сказав Янукович у неділю в ефірі телеканалу "1+1".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter