Чим викликана ненависть до Азарова з боку Ахметова?

Регіонал Микола Азаров може стати першим номером у списку Партії регіонів на наступних парламентських виборах, заявив екс-регіонал Тарас Чорновіл в ефірі програми "Чорне та біле" на телеканалі ТВі.

"Наступні парламентські вибори для Партії регіонів - це взагалі дуже серйозна проблема... Вони (регіонали) не мають на них першого номера", - наводить його слова Українська правда.

"Колосальні шанси" Азарова стати першим номером депутат пояснює тим, що він не становить для Януковича небезпеки як суперник за лідерство в партії.

"Серед людей, які входять у десятку найвідоміших людей Партії регіонів, він (Азаров) не має своєї групи, яка буде допомагати йому створювати свій політичний імідж... - сказав Т.Чорновіл. - Янукович не хоче у Партії регіонів виростити іншого лідера, який зможе стати, врешті-решт, сильнішим за нього. Він має бути одним".

Коментуючи питання щодо стосунків Януковича і Рината Ахметова, екс-регіонал зазначив: "Сказати, що їхні відносини аж настільки близькі, і що Ахметов старався напряму впливати на Януковича мені важко... Якби Ахметов міг впливати на Януковича, то не був би Азаров на жодній посаді", - сказав він.

На запитання, чи викликана така ненависть до Азарова з боку Ахметова, Чорновіл відповів: "Азаров знищив бізнес всіх. Принцип, який закладений там був, це, по-моєму, принцип - "бий своїх, щоб чужі боялися".

Депутат, зазначив, що люди Ахметова відгукувалися про Азарова наступним чином: "Ліпше з Тимошенко мати до діла щось, ніж з Азаровим. Дешевше обійдеться".

Також Чорновіл вважає, що "Ахметов може вплинути на Януковича при особистому спілкуванні".