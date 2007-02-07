Янукович наїхав на Гриценка зі шпаргалки Рудьковського (фото)
13:43, 07 лютого 2007Політика
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Прем`єр озвучив міністра і його партійного шефа
Сьогодні, 7 лютого, на засіданні Кабінету Міністрів голова уряду Віктор Янукович зробив зауваження Анатолію Гриценку з приводу його різкого випадуу бік спікера Верховної Ради Олександра Мороза.
«Оглядач» має в своєму розпорядженні фотографію, на якій добре видно, як Микола Рудьковський, ідучи на засідання Кабміну, притискає до грудей заповітний аркуш із зауваженням Анатолію Гриценку. Саме його й зачитав на засіданні Віктор Федорович.
До речі, ім`я міністра в "записці" надруковано з помилкою. Віктор Янукович передав зміст шпаргалки, підготовленої Рудьковським, майже дослівно і пообіцяв Гриценку: "Ми ще поговоримо".
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