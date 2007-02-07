Янукович наїхав на Гриценка зі шпаргалки Рудьковського (фото)

Сьогодні, 7 лютого, на засіданні Кабінету Міністрів голова уряду Віктор Янукович зробив зауваження Анатолію Гриценку з приводу його різкого випадуу бік спікера Верховної Ради Олександра Мороза.

«Оглядач» має в своєму розпорядженні фотографію, на якій добре видно, як Микола Рудьковський, ідучи на засідання Кабміну, притискає до грудей заповітний аркуш із зауваженням Анатолію Гриценку. Саме його й зачитав на засіданні Віктор Федорович.

До речі, ім`я міністра в "записці" надруковано з помилкою. Віктор Янукович передав зміст шпаргалки, підготовленої Рудьковським, майже дослівно і пообіцяв Гриценку: "Ми ще поговоримо".