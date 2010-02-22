У Вінського кажуть, що Януковича до влади привела Тимошенко

Заради збереження себе на посаді прем’єр-міністра Юлія Тимошенко не відмовилася б навіть від повторення спроби створення коаліції з Віктором Януковичем. У цьому переконані народні депутати Геннадій Задирко і Володимир Каплієнко.

"Свого часу ми виступали проти підкилимних переговорів БЮТ з Партією регіонів, проти домовлянь про переписування Конституції і поділу влади на двох. Напередодні виборів Президента України... ми закликали її зняти свою явно програшну кандидатуру на користь когось із альтернативних нових політиків, які у другому турі, на відміну від неї, мали б шанси перемогти В.Януковича.

Ю.Тимошенко наші заклики проігнорувала, оскільки думала не про країну, а лише про власні амбіції і про власну одноосібну владу. В результаті – вона перешкодила консолідації демократичних сил і, фактично, свідомо привела до влади Віктора Янукович", - йдеться у заяві колишніх членів фракції БЮТ, що її має у своєму розпорядженні УНІАН.

Народні депутати стверджують, що Тимошенко "намагається купити собі підтримку оптом і вроздріб серед народних депутатів, які поставлять свій підпис під довідкою про наявність пульсу у мертвої коаліції".

Задирко і Каплієнко запевняють, що за жодних умов не будуть сприяти збереженню Ю.Тимошенко при владі. Натомість вони заявляють про готовність і надалі продовжувати виконання програми «Український прорив», яку "зрадили і якої зреклися Юлія Тимошенко та її корупційне оточення".

Колишні соратники Тимошенко вважають, що вона мусить піти з влади, "давши можливість очолити уряд новим політикам, здатним вивести Україну з кризи і зберегти демократичний вектор розвитку України".