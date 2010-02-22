Націонал-патріоти попереджають Януковича, щоб не робив помилок

Об’єднання національно-патріотичних сил Львівщини розпочало формування національної опозиції.

Як повідомив УНІАН депутат Львівської обласної ради, член фракції «Наша Україна» Олесь СТАРОВОЙТ, 18 лютого було ухвалено заяву до Віктора ЯНУКОВИЧА, у якій ідеться про те, що у разі, коли новообраний Президент України впроваджуватиме у життя антиукраїнські та антиконституційні ініціативи - введення другої державної мови, продовження терміну перебування російського Чорноморського флоту на території України, скасування указу про присвоєння Степана Бандері звання Героя України, то «національно-патріотичні сили дадуть рішучий і активний опір, який буде значно масштабнішим і радикальнішим, ніж Майдан 2004 року».

О.СТАРОВОЙТ наголосив на тому, що на Львівщині вже «розпочалося формування національної опозиції, щоб захищати здобутки після Майдану, в тому разі, якщо Віктор ЯНУКОВИЧ буде вести нелегітимну політику».

У заяві наголошується, що «спроби повернути колесо історії назад приречені на поразку».

О.СТАРОВОЙТ також зазначив, що заява Об’єднання національно-патріотичних сил Львівщини «є кроком на випередження, щоб Віктор ЯНУКОВИЧ задумався і не припустився помилки».

Під заявою поставили підписи, зокрема, Герой України, голова Львівського обласного відділення Конгресу української інтелігенції Борис ВОЗНИЦЬКИЙ, Герой України, голова громадсько-політичного об’єднання «Галицький вибір» Юрій ШУХЕВИЧ, голова Львівського обласного товариства політичних в’язнів і репресованих Петро ФРАНКО, голова Львівського крайового Братства ветеранів ОУН-УПА Олесь ГУМЕНЮК, голова Львівської обласної Спілки політв’язнів України Володимир ГОРОВИЙ, голова обласного відділення Всеукраїнського об’єднання ветеранів Ярослав ГІРНИК, голова Ліги творчої інтелігенції Львівщини Іван САМОТОС, голова Асоціації видавців та книгорозповсюджувачів Львівщини Михайло ВАТУЛЯК, секретар товариства «Тернопільщина» Ярослав ЛЮБЕНКО, директор ГО «Інститут національної пам’яті» Володимир ПАРУБІЙ, голова Львівської обласної організації Всеукраїнської ліги українських жінок Надія КОХАЛЕВИЧ, заступник голови Львівської крайової організації Асоціації українських працівників Ігор ЛОЗИНСЬКИЙ, депутат Львівської облради О.СТАРОВОЙТ.