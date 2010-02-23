Медведєв поставив Януковича у незручне становище?

Голова Севастопольської міської державної адміністрації Сергій КУНІЦИН вважає неполіткоректним розпорядження Президента Росії Дмитра МЕДВЕДЄВА про проведення 9 травня військового параду в Севастополі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це С.КУНІЦИН заявив учора на брифінгу.

Спочатку С.КУНІЦИН підкреслив, що «не має права коментувати укази керівника іншої держави», але тут же додав: «Як голова адміністрації міста-героя, якого це стосується, я був просто трохи здивований».

За словами голови міськадміністрації, в Севастополі «немає проблем» з проведенням спільних парадів на День Перемоги у складі розрахунків Військово-морських сил України і Чорноморського флоту Росії, такі паради проводяться в місті вже 12 років.

«Я просто вважаю, що це не зовсім політкоректно: Віктор ЯНУКОВИЧ щойно став Президентом, і це (розпорядження Д.МЕДВЕДЄВА про парад у Севастополі - УНІАН) виглядає певною мірою, як таке м`яке доручення», - сказав С.КУНІЦИН.

«Ну не пишуть же, ніколи я не чув, щоб український Президент, або хтось в іншій країні писав там, де що провести. Тим паче, що в цьому немає проблем», - зазначив він.

На думку С.КУНІЦИНА, в цій ситуації В.ЯНУКОВИЧ потрапив у «незручне становище».

«Віктор ЯНУКОВИЧ, як на мене, потрапив у незручне становище, що відразу такий документ. Там же написано: «Провести парад у Севастополі (за узгодженням з Українською Стороною), із залученням техніки, те, се, і п’яте-десяте. Я не думаю, що росіяни зраділи б, якби хтось видав указ щодо параду в Москві, і написати «за погодженням».

С.КУНІЦИН вважає, що «було б політкоректно», якби російський Президент написав: «Доручити уряду Російської Федерації погодити з урядом України питання про проведення спільного військового параду».

При цьому С.КУНІЦИН нагадав, що «в Україні існує протокол і порядок проведення цих заходів. Зокрема, і в Севастополі».

С.КУНІЦИН зазначив, що за час його керівництва міськадміністрацією, в Севастополі ніколи не виникало проблем з узгодженням заходів, зокрема парадів.

За словами С.КУНІЦИНА, він не бачить «жодних проблем» у проведенні в місті спільного параду, і вважає, «що треба було б зробити акуратніше». «З урахуванням того, що приходить новий Президент ЯНУКОВИЧ, у якого толерантне відношення з Російською Федерацією. Як людина, як політик, вважаю, що не завадило б. Було б дипломатично, ввічливо і шанобливо», - сказав голова МДА.

Він запевнив, що «парад буде. Спільний, як і був. На високому рівні».

Як повідомляв УНІАН, 19 лютого Президент Росії Д.МЕДВЕДЄВ напередодні розпорядився провести 9 травня 2010 р. о 10 годині за московським часом військові паради із залученням зброї і військової техніки в містах - Владикавказі, Воронежі, Ростові-на-Доні і в Севастополі (за узгодженням з українською стороною).