Регіонали погрожують Ющенку китайським страйком

Народний депутат України Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО (фракція Партії регіонів) вважає, що запропонована діючим Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ Концепція про державну мовну політику направлена на знищення інших мов, які використовують національні меншини, що проживають в Україні.

Таку думку В.КОЛЕСНІЧЕНКО висловив сьогодні на прес-конференції в УНІАН, присвяченій святкуванню 21 лютого Міжнародного дня рідної мови.

"Концепція державної мовної політики, запропонована Віктором ЮЩЕНКОМ, побудована на принципах етнічного націоналізму, титульної нації, єдиної української мови і направлена на знищення решти 18 мов, які активно використовуються в Україні, і, перш за все, російської. В даному випадку Президент ЮЩЕНКО виступив не як гарант прав і свобод людини, а як політичний діяч, що орієнтується на свій радикальний електорат", - сказав В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

На його думку, способом блокування такої концепції може стати "китайський страйк, коли суспільство не виконує закони, відмовляється їх виконувати й ігнорує". "На наступному етапі відбудеться ухвалення абсолютно нових документів, які відповідатимуть європейським нормам, вимогам і викликам, як це любив говорити Президент, який вже йде у небуття", - додав він.

Водночас депутат переконаний, що на сьогодні в Україні необхідно широко застосовувати Європейську хартію про регіональні мови, і лише після цього можна проводити референдум про надання російській мові статусу державної мови.

"Можна тільки уявити, який результат принесе проведення референдуму з гуманітарних питань. Я не беру до увагу шуканий результат, невідомо яким він буде. Я вважаю, що ситуація розкладеться 50 на 50. Але після цього, яким чином ми зможемо говорити про єдину країну, про об`єднання наших спільних інтересів для створення єдиного суспільства? Я не кажу про титульний етнос, як нам пропонує ця концепція. Я говорю про єдине суспільство – український народ. І кожен політик, застосовуючи подібний інструмент, повинен розуміти і прораховувати наслідки від цього", - пояснив В.КОЛЕСНІЧЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 22 лютого затвердив Концепцію державної мовної політики.

Президент доручив Кабінету міністрів України розробити і затвердити в тримісячний термін план заходів, направлених на забезпечення реалізації Концепції державної мовної політики, схваленої цим Указом, передбачивши, зокрема, заходи щодо розробки і затвердження Державної програми розвитку і функціонування української мови і мов національних меншин на 2011-2015 роки, забезпечення її виконання; вдосконалення законодавства про мови; з розвитку мережі і поліпшення навчально-методичного забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, вищих учбових закладів для виховання і навчання українською мовою; розширення застосування української мови в засобах масової інформації, сфері культури, освіти і науки.

Глава держави вказав, що пріоритетами у реалізації державної мовної політики повинні бути приведення практики застосування законодавства про мови у відповідність з Конституцією України і Рішенням Конституційного Суду України від 14 грудня 1999 року № 10-рп (справа про застосування української мови); приведення Закону України "Про ратифікацію Європейської хартії регіональних мов або мов меншин" у відповідність з об`єктом і цілями Хартії в її автентичній редакції; створення належної законодавчої бази з державної підтримки книговидання, засобів масової інформації, пісенної продукції українською мовою і мовами національних меншин.

Також має бути завершена робота над єдиним загальнонаціональним правописом і забезпечення науково обгрунтованого нормування і вдосконалення української мови; розвиток національної словарної бази і забезпечення вільного доступу до неї.