Французи не знайшли в грузинських винах отрути, через яку їх не п`ють в Росії

Міністерство сільського господарства Грузії отримало результат експертизи грузинських вин від однієї з французьких лабораторій - ніяких ознак наявності в них пестицидів або інших небезпечних для здоров`я речовин не знайдено, заявив міністр сільського господарства Грузії Михайло СВІМОНІШВІЛІ.

Як передає РБК, за словами міністра, «ми спеціально попросили експертів перевірити наявність у винах тих речовин, які називала структура ОНІЩЕНКО, але ні в жодному вині вони не були знайдені». (УНІАН: Заборону на постачання в Росію вин з Молдови і Грузії діє з 27 березня 2006 року у зв`язку з виявленими порушеннями санітарних норм. За даними головного санітарного лікаря Росії Г.ОНІЩЕНКА, у грузинських і молдавських винах були знайдені важкі метали та пестициди.)

За інформацією М.СВІМОНІШВІЛІ, зразки грузинських вин відправлені також у лабораторії Швейцарії та Італії, і відповіді будуть одержані найближчим часом.

Головний санітарний лікар РФ Геннадій ОНІЩЕНКО в розмові з грузинськими журналістами в Москві повідомив, що російська сторона готова обговорювати питання запровадженні ембарго на вироблене в Грузії вино. Крім того, він зазначив, що в Москві, на Дмитрівському шосе, знову знайдена велика партія мінеральної води "Боржомі", на яку не пред`явлено ніякої документації. За його словами, "це контрабанда, і нею займеться інше відомство". Але, підкреслив Г.ОНІЩЕНКО, "можу сказати компліментарно на адресу "Боржомі": це фірма, ми з нею близько двох років непогано працюємо в плані виявлення фальсифікованої продукції".