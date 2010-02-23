Ющенко приймає вітання

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА продовжують надходити привітання з днем народження.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, зранку Президента України першими привітали глава президентського Секретаріату Віра УЛЬЯНЧЕНКО та її заступники, секретар Ради національної безпеки та оборони Раїса БОГАТИРЬОВА та її заступники, керівництво Державного управління справами.

В.ЮЩЕНКА також особисто привітали члени уряду України, народні депутати, керівники центральних та місцевих органів влади, військових формувань і правоохоронних органів, суддівського корпусу.

Свої вітання главі держави висловили ієрархи українських церков та керівники релігійних організацій, представники інтелігенції, а також ділових кіл.

*** Президент України В.ЮЩЕНКО народився 23 лютого 1954 року.